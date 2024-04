TREVISANI A RFV, Italiano può "fare" il Klopp. Futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ascolta l'audio

Riccardo Trevisani a Radio FirenzeViola

Il giornalista di Mediaset, Riccardo Trevisani, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Io non capisco perché la gente si lamenta di Italiano. E non è vero che non fa segnare gli attaccanti: Vlahovic ne fece diciassette con lui... Mi sembra uno che va molto dritto per le sue idee. Lo paragonai a Klopp perché per carattere e per modo di giocare credo possa ricalcarne il percorso. Sarei sempre felice di avere uno come Italiano in squadra".

Come si spiega le critiche?

"Non è che ha solo pregi. Io, ad esempio, non sono d'accordo sulle centoquarantuno formazioni diverse consecutive. Ci mancherebbe facesse anche cose meno positive. La Fiorentina non ha un problema difensivo, ma offensivo: non segna. Ma non è colpa dell'allenatore. L'unico che ha i gol in canna è Nico, e comunque ne sbaglia tanti. Se vogliamo dare una colpa a Italiano, per me Nzola è una colpa. Perché si è fidato troppo".

Chi per la panchina futura?

"Palladino in questi suoi diciotto mesi di Serie A ha fatto grandi cose. Ha preso una squadra all'apparenza defunta e ci ha fatto un percorso straordinario. Migliora i giocatori. Aquilani bisogna testarlo ad alto livello, ma ha un concetto di calcio e delle capacità di empatia da allenatore con un bel futuro. Gilardino ha costruito un Genoa serio, equilibrato e che sa soffrire. Infine, per me De Rossi è bravissimo: sono convinto che avrà una super carriera. E' un ragazzo in gamba e una persona per bene".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA