TREVISANI A FV, Ho una richiesta per i tifosi della Fiorentina

Fonte: dall'inviato a Roma, Giacomo Galassi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, è intervenuto in esclusiva a FirenzeViola: dal Social Football Sumiit di Roma: "Firenze può continuare a sognare perché è una squadra ben allenata e ben costruita. Però se dovesse arrivare quinta teniamoci il percorso, il riscatto di Kean e tutti gli aspetti positivi perché ci sono almeno 5 squadre alle quali parti dietro, le milanesi, il Napoli, la Juve e l'Atalanta e ce ne sono anche altre due, le romane, davanti a te perciò quinto sarebbe un successo".

Differenze tra Palladino e Italiano? "I giocatori subisco miglioramenti con tutti e due gli allenatori nonostante siano diversi nel modo di giocare. Secondo me Italiano non è stato apprezzato per quello che ha fatto, come ho già detto richiamatemi quando la Fiorentina farà tre finali; Palladino è sveglio, educato e competente e può tirare al massimo la squadra come fatto da Motta con il Bologna lo scorso anno".