TORRICELLI A FV, "BIRAGHI TOP PLAYER, QUARTA PUÒ FARE IL TERZINO. MILENKOVIC PILASTRO"

Dopo una stagione terminata come meglio non poteva, adesso gli uomini di Italiano preparanno una stagione diversa da giocare su più fronti, e in estate la dirigenza tenterà di soccombere ai possibili addii e di inserire qualche giocatore d'esperienza per migliorare le basi gettate quest'anno. Per provare a capire che cosa aspettarsi dalla prossima annata, sia come obiettivi sia come mercato, FirenzeViola.it ha intervistato in esclusiva uno che il viola l'ha vestito, anche in Europa, come Moreno Torricelli, che si è soffermato soprattutto sulla possibile evoluzione che potrebbe esserci in difesa, in particolar modo sulla fascia destra con la partenza di Odriozola.

Quanto perde la Fiorentina con l'addio quasi certo di Odriozola?

"Tanto. Perché è un ragazzo che aldilà delle qualità ha contribuito a una grande stagione, che secondo me ha fatto sia lui sia la squadra. Peccato perché è un talento che poteva crescere e dare una grossa mano alla piazza".

A tal proposito, cosa ne pensa dei nomi usciti finora per i possibili sostituti?

"Sicuramente se ci sono giocatori che la dirigenza reputa all'altezza vuol dire che ne vale la pena puntarci. La Fiorentina quest'anno si è trovata in una posizione in cui quelle tre sconfitte consecutive gli hanno tolto l'Europa League. Sinceramente la squadra si trova nel momento in cui si deve puntare a fare un salto di qualità. Ha bisogno di giocatori importanti senza disfare l'ossatura costruita quest'anno. I giocatori chiave li deve mantenere e deve inserire giocatori giovani e di qualità".

Qualche volta è capitato di vedere Martinez Quarta in quel ruolo. Secondo lei lo può giocarci?

"Secondo me si, per le qualità che ha si può adattare. L'importante è che lui ne sia convinto. Io son sempre stato abituato a giocare a destra, a sinistra, in alto, in basso. Quella è una qualità importante per ogni singolo giocatore, sapersi adattare. Molto dipenderà da lui, si deve mentalizzare, però le doti che possiede sicuramente gli permettono di essere un giocatore duttile".

A sinistra terrebbe Biraghi o cercherebbe esclusivamente una sua riserva?

"È un giocatore importante. Un terzino sinistro che in Italia se ne vedono pochi. Certamente trovare un suo sostituo può servire per farlo riposare ogni tanto. Ma si parla di un top player per la Fiorentina e per la Serie A".

Se Milenkovic dovesse partire, quanto ci perderebbe la squadra?

"Perderebbe tanto. Un giocatore importante di cui la Fiorentina ha fatto tesoro, nonché un pilastro. Io spero possa rinnovare. Come ho detto prima i pilastri vanno mantenuti, e lui è uno di questi".

Cosa deve aspettarsi la piazza dopo quest'anno? Possibili obiettivi?

"La piazza di Firenze è esigente. Quest'anno ci sono stati ottimi risultati, soprattutto con il ritrorno in Europa dopo diverse stagioni. Sicuramente vorrà rivedere una squadra che si propone a mantenere la stessa classifica se non migliorare il livello. E anche in Europa si aspetta di fare bene, Firenze merita di farsi notare in Europa".