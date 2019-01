TOMOVIC A FV, Le parole sui social non sono mie

"Non ho Instagram, quelle non sono parole mie" a dirlo è Nenad Tomovic che vuole smentire alcune dichiarazioni a lui attribuite. In queste ore infatti al giocatore del Chievo, dopo la gara con la Fiorentina caratterizzata da tanti episodi arbitrali e decisi al VAR, sono state attribuite alcune frasi contro l'Aia e la Lega, provenienti dal profilo Instagram nenadtomovic18, un profilo fake però, secondo quanto racconta a Firenzeviola il giocatore: "In queste ore ho letto che io avrei pronunciato parole dure verso l'Aia e la Lega tramite i social. Ci tengo però a far sapere che non ho un profilo Instagram perciò quelle frasi, riprese poi da molti media, non sono mai state dette da me che, durante la mia carriera, ho sempre avuto massimo rispetto per i vertici calcistici. Smentisco dunque categoricamente qualsiasi frase a me attribuita in tal senso e da quel profilo Instagram". Tomovic tra l'altro è alle prese con un nuovo problema all'adduttore che ieri lo ha costretto ad abbandonare il campo.