TEOCOLI A RFV, Infantile Leao. Viola spero arrivi 3^

Il comico Teo Teocoli ha parlato così di Fiorentina e non solo durante "Viola Amore Mio" in esclusiva su Radio Firenzeviola: "Il Milan è stanco, tutti questi cambi di formazione stanno portando pochi risultati, i rossoneri stanno giocando maluccio e sono sempre meno pericolosi. Bennacer è uno di quelli che sta andando meglio, Leao è nel suo momento di infantilismo totale dove gira a vuoto per il campo. L'ingenuità di Giroud è stata enorme, capisco l'esplosione di gioia ma non deve succedere. La Fiorentina è alterna, non si capisce mai dove vuole arrivare e cosa sa fare, ha sprazzi dove giocano benissimo e non si possono fermare, ed altri dove perde partite facili, senza riuscire ad uscire da questo vortice".

Su Bonaventura...

"Bonaventura era leader al Milan, non so perché sia stato venduto, è un buonissimo giocatore che offre costanza nonostante l'età, io per lui avrei dato tutto".

Su De Ketelaere...

"Il ragazzo è spaesato, non è ancora nell'ottica del campionato italiano dove la strategia è importantissimo, fisicamente deve ancora costruirsi. Non riesce ad incidere".

Su Italiano...

"Prima era più rilassato, è un buonissimo allenatore e spero che ritrova il suo desiderio di vincere e divertirsi, a me dà fastidio però il giro palla continuo, adesso però vedo una nuova ripresa e auguro ai viola di arrivare terzi".