T. CORSI A RFV, Amrabat difficilmente rimpiazzabile

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore mio" è stato protagonista Tito Corsi, ex dirigente della Fiorentina. Corsi ha parlato così della situazione legata a Sofyan Amrabat: "La squadra si è ripresa e sta andando bene, non mi sembra il momento per fare una cessione del genere. Bisogna pensarci molto bene a questa operazione, anche perché serve un degno sostituto. Quando si da via un giocatore di questo livello non è facile rimpiazzarlo nell'immediato. So che il giocatore ha tantissime richieste, una direttamente da Klopp. Visto che si parla di Liverpool in questo caso, penso possa essere l'occasione per tirare il prezzo in alto, sempre parlando di una cessione a gennaio.

Come rendimento, Amrabat sta facendo passi da gigante. Difficile capire quale sia il vero Amrabat ma sta dimostrando di poter competere a livelli altissimi. Darlo via ora però ripeto che sarebbe un problema, anche perché si incrinerebbe forse il rapporto tra società e piazza, visto che la dirigenza continua a parlare di obiettivi importanti per i viola. Vero è che non è facilissimo decidere per la dirigenza.

Zurkowski? A Empoli ha fatto molto bene, l'idea della società penso sia quello di mandarlo a giocare anche perché in mezzo al campo Italiano ha tante scelte. Penso sia ragionevole mandarlo a giocare, possibilmente in Serie A. Secondo me è sicuramente una cessione più facilmente rimpiazzabile rispetto ad Amrabat".