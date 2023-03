SPINI A RFV, Giani spinga affinché ACF resti in regione

Ascolta l'audio

Valdo Spini a Radio Firenze Viola

Il noto politico Valdo Spini, ex Ministro dell'ambiente e consigliere comunale del Comune di Firenze, grande tifoso della Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola della questione stadio: "Io mi auguro che la squadra continui a giocare in regione e che non vada altrove. Credo che tocchi a Giani spingere su questo tasto, tra l'altro ricordo che il presidente si dette tanto da fare quando la Fiorentina fallì. Mi auguro che ci sia una soluzione".

La politica poteva fare un passo in avanti sulla questione stadio?

"A Italia 90 si poteva fare uno stadio nuovo invece che migliorarlo. Credo comunque che le polemiche ora siano sterili".

Ma non è strano che tutti si meraviglino di dover giocare altrove?

"Certo, sono d'accordo. Io ero abbonato fino al Covid, che poi mi ha interrotto... Insomma, spero di poter continuare a vedere la squadra".