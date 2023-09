SORTEGGIO CONFERENCE, VIOLA IN 2ª FASCIA: RISCHI EINTRACHT E BESIKTAS. EVITATO L'ASTON VILLA

FirenzeViola.it

Un girone potenzialmente di ferro, con Eintracht Francoforte, Fiorentina e Besiktas a giocarsi la qualificazione. Ma anche avversarie più agevoli, con viaggi in Croazia, Belgio, Islanda o nelle inedite Isole Far-Oer (che per la prima volta qualificano una squadra nella fase a gironi di una competizione europea). C'è tutto questo nel sorteggio di oggi (ore 14:30 a Montecarlo) dei gironi di Conference League.

La Fiorentina, nonostante il coefficiente di 20 punti (frutto della cavalcata della scorsa stagione), come dodici mesi fa non sarà nell'urna delle teste di serie, ma in seconda fascia. Si troverà dunque nel gruppo con una delle squadre di prima fascia: l'Eintracht Francoforte è la squadra da evitare, così come restano temibili i francesi del Lille. Insidiose anche Bruges e AZ Alkmaar, tutte squadre a cui i viola possono contendere il primato. Come lo scorso anno, infatti, la prima del girone andrà direttamente agli ottavi, mentre la seconda dovrà affrontare gli spareggi (i sedicesimi) contro le retrocesse dall'Europa League.

La buona notizia è che la Fiorentina non affronterà, almeno in questo 2023, né spagnole né altre inglesi. Perché l'Osasuna (una delle potenziali candidate alla vittoria finale) è stata eliminata ai playoff, mentre l'Aston Villa sarà in seconda fascia come la Fiorentina.

Attenzione, però, alla terza fascia. Qui c'è il Besiktas, che ai playoff ha eliminato a sorpresa la Dinamo Kiev. Istanbul - come sanno bene i viola dallo scorso anno - è sempre un campo insidioso. Logisticamente complicata la trasferta di Astana (in Kazakistan), più agevoli le altre (lo Zorya Luhansk, in pieni territori di guerra, gioca attualmente in Polonia).

Infine la quarta fascia, dove le avversarie sono di livello modesto. La novità Klaksvik porterebbe nelle Isole Far Oer, il Breidablik in Islanda. Occhio al Nordsjælland che ha travolto il Partizan Belgrado (6-0 in 180'). Le altre avversarie sembrano invece anche logisticamente favorevoli.

Ecco le 4 fasce del sorteggio di Conference League

TESTE DI SERIE

Eintracht Francoforte (Ger) 77.000

Dinamo Zagabria (Cro) 55.000

Bruges (Bel) 54.000

AZ Alkmaar (Ola) 47.500

Gent (Bel) 37.500

Fenerbahçe (Tur) 30.000

Lille (Fra) 30.000

Ferencváros (Ung) 27.000

SECONDA FASCIA

PAOK Salonicco (Gre) 25.000

Slovan Bratislava (Svk) 24.500

Maccabi Tel-Aviv (Isr) 24.000

Viktoria Plzen (Cze) 22.000

Aston Villa (Eng) 21.914

Ludogorets (Bul) 21.000

Fiorentina (Ita) 20.000

Bodø/Glimt (Nor) 20.000

TERZA FASCIA

Genk (Bel) 18.000

Zorya Luhansk (Ucr) 16.000

FK Astana (Kaz) 14.000

Besiktas (Tur) 14.000

HJK Helsinki (Fin) 11.000

Legia Varsavia (Pol) 11.000

Spartak Trnava (Svk) 10.500

Olimpia Lubiana (Slo) 9.000

QUARTA FASCIA

Zrinjski Mostar (Bos) 8.500

Klaksvik (Far) 8.000

Aberdeen (Sco) 8.000

Cukaricki Belgrado (Srb) 6.475

Lugano (Sui) 6.335

Breidablik (Isl) 6.000

Nordsjælland (Dan) 5.565

FC Ballkani (Kos) 3.000

IL GIRONE DI FERRO

Eintrach Francoforte (Ger), Fiorentina, Besiktas (Tur), Nordsjælland (Dan)

IL GIRONE IDEALE

Ferencváros (Ung), Fiorentina, Olimpia Lubiana (Slo), FC Ballkani (Kos)