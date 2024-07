SIND. B. A RIPOLI A RFV, Con ACF c'è dialogo. Viola Parking? Vi spiego

Il neosindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento": "Il nostro obiettivo è quello di continuare a mantenere un ottimo rapporto con il club, così come fatto dall'ex sindaco Francesco Casini. Ieri ho avuto il primo incontro da neo sindaco con i dirigenti della squadra. E' stato emozionante poter trattare con il club che tifo fin da bambino. Ho parlato con Alessandro Ferrari, con cui c'è stato un dialogo franco, chiaro e proficuo, in cui c'è stata disponibilità reciproca a far vivere il Viola Park all'interno della nostra comunità. Il nostro obiettivo è far sentire la Fiorentina a casa"

Sulla questione parcheggio: "Sarà un area di sosta ad uso temporaneo in attesa di quello che sarà il parcheggio scambiatore della tranvia e la tranvia stessa, sarrà interamente finanziata dalla Fiorentina, così da poter garantire un parcheggio ai tifosi in vista del ritiro. Lunedì faremo un sopralluogo per vedere che tutto fili liscio e l'obiettivo è inaugurarlo prima dell'inizio del ritiro. Da parte nostra c'è massima collaborazione".

Ha chiesto un acquisto alla dirigenza?

"Diciamo che nell'incontro di ieri per 3/4 ho vestito i panni del Sindaco e per 1/4 anche quelli del tifoso. Per il mercato spero nel meglio. Io sono ottimista e fiducioso. Palladino è un tecnico che apprezzo e che penso possa far bene".