SERNA (BOCA JUNIORS) A FV: "Valentini-Viola, non posso parlarne. Su Medina non mi erano arrivate offerte"

Nella sessione di mercato conclusa da pochi giorni, è stato non da poco l'asse Fiorentina-Boca Juniors. In primis per l'acquisto dei viola di Nicolas Valentini, centrale rimasto a Buenos Aires e destinato allo sbarco a Firenze il prossimo gennaio a parametro zero, poi per il tentativo di intavolare una trattativa per Cristian Medina, centrocampista tutt'ora rimasto Xeneize. Proprio ripartendo dal classe 2002, è di pochi minuti fa la notizia che vedrebbe un accordo raggiunto tra il Boca e il Fenerbahce per il suo approdo in Turchia (dove il mercato in entrata chiude il 13 settembre, ndr). Negli ultimi giorni di trattative in Italia però - dove è calato il sipario il 30 agosto a mezzanotte - era rimbalzata la notizia di un'offerta fatta dalla Fiorentina per prelevarlo immediatamente, a cui ha poi fatto seguito anche la risposta del procuratore. Così, FirenzeViola.it ha chiesto un commento a tutte queste vicende direttamente al club di Buenos Aires, più precisamente a Mauricio Serna, membro del consiglio direttivo del Boca Juniors: "A me queste offerte della Fiorentina non sono arrivate - risponde Serna in merito -. Non conosco queste proposte, mi hanno parlato i miei colleghi di qualcosa ma a me non è arrivato nulla. Magari è arrivato qualcosa al presidente. Il giocatore è rimasto con noi, ha ancora un contratto in vigore. Il mercato in Turchia è ancora aperto e confermo che qualcuno ci ha mostrato interesse, ma non so se il ragazzo abbia già trovato l'accordo con qualcuno".

E con Medina ha un rapporto costante?

"Ci parlo tutti i giorni, siamo sempre in contatto. Si sta allenando per la gara molto importante che abbiamo questo fine settimana (contro il Talleres de Cordoba, ndr)".

Molto più schietta e diretta invece la risposta sull'offerta che, secondo i media argentini, la Fiorentina avrebbe fatto avere Valentini in extremis, nelle ultimissime ore di mercato: "Ho letto anche io che la Fiorentina avrebbe offerto qualcosa, ma non sono autorizzato a parlare di questo argomento".