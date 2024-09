DALL'ARGENTINA, La Viola in extremis aveva offerto 2,5 mln per Valentini

Tra i nuovi acquisti della Fiorentina, l’unico che non ha potuto volare a Firenze e mettersi subito in gioco con la maglia viola è Nicolas Valentini. Il difensore del Boca Juniors ha firmato un contratto che lo legherà alla società gigliata a partire da dicembre, quando lascerà il club d’appartenenza a parametro zero.

Come riportato da tycsports.com, Pradè aveva tentato di anticipare l’acquisto, offrendo 2,7 milioni di dollari, circa 2,5 milioni di euro (leggi qui l’indiscrezione di FirenzeViola.it sulla prima offerta viola al club argentino), ma la dirigenza del Boca Juniors ha fatto muro, costringendo Valentini a rimanere a disposizione del club, dove si allena individualmente dall'aprile di quest’anno.