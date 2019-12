SCONCERTI A FV, Kalinic capitolo chiuso. Pedro un errore

Il giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento!", programma a cura di FirenzeViola.it in onda su Italia7, per parlare delle tematiche più attuali in casa gigliata: "Kalinic è auspicabile sia un capitolo chiuso, poiché ormai non è più atleticamente quasi adatto al campionato italiano. E poi non risolverebbe i problemi della Fiorentina, preferisco allora andare avanti con i giovani".

Con Pedro è stato fatto un errore?

"Mi pare di sì, da parte della società. Se viene preso un ragazzo di che aveva problemi risolvibili e dopo sei mesi si decide di rimandarlo in brasile mi chiedo a cosa sia servita questa operazione".

Montella è al riparo dall'esonero?

"Non credo, è stato detto che si decideva a Natale. Abbiamo pareggiato con l'Inter al 92' e con una piccola impresa tecnica di un ragazzo. Non si capisce perché un pareggio in casa, dopo quattro sconfitte, debba aver risolto la situazione. Io credo che il problema di Montella sia secondario rispetto alla qualità della squadra: vorrei capire come la società cercherà di rinforzare la squadra. Poi quest'ultima va bene allenata, ma al momento è modesta e ha un allenatore con risultati altrettanto modesti da molti mesi a questa parte. Mi aspetterei un mercato più brillante di quello che si sta annunciando fino ad ora, che è da piccola società".