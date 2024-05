SACCARDI A RFV, Franchi? Fermerei subito i lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stefania Saccardi, candidata sindaca al Comune di Firenze con 'Al centro con Saccardi', è intervenuta a Radio FirenzeViola a due settimane e mezzo dalle elezioni comunali: "Per quello che so, i soldi non ci sono. Anche l'ultima manovra di Nardella, quella di prendere i soldi dalla città metropolitana e girarli con una sorta di 'magia' alla ristrutturazione dello stadio mi sembra poco corretta. Chiunque arriverà avrà a che fare con una bella bega. Io fermerei tutto, le macchine e la ristrutturazione e mi metterei a ragionare con la Fiorentina, cercando una soluzione condivisa. La scelta dell'appalto pubblico fatta dal Comune è complicata per i tempi, oltre che per i costi. Se anche verranno trovati i cento milioni, è facile da capire che qualunque inciampo andrebbe a bloccare i lavori e non darebbe quindi garanzia sui tempi. Ancora non abbiamo un'alternativa credibile al Franchi per far giocare la Fiorentina. Sono stati messi 10 milioni in bilancio sul Padovani ma non bastano".

C'è davvero secondo lei la possibilità di ridiscutere tutto?

"Secondo me sì, anche perché metà delle risorse per completare la ristrutturazione ancora mancano. Per adesso è stato buttato giù solo il tabellone della Ferrovia. Quindi penso ci siano le condizioni per poterne ancora parlare".

E sul problema dei parcheggi a Firenze, non solo in zona stadio, che ne pensa?

"Una delle debolezze del progetto di realizzazione del nuovo stadio è proprio questo. Il problema parcheggi e, di conseguenza, della vita dei cittadini di Campo di Marte, è irrisolto. A proposito delle dichiarazioni di Schmidt sulla tramvia, quella progettualità è già stata approvata, bisogna fare i conti con la realtà e in quel caso sarei per portare avanti i lavori della tramvia. La vedo dura che si possa rivedere tutto come chiede Schmidt, ma posso dirvi che questa città ha bisogno di nuovi parcheggi, possibilmente interrati".

Dove vedrà la finale di Conference?

"Ancora non ho deciso. Io di solito non sono scaramantica, per la Fiorentina però sì. Volevo andare ad Atene, ma gli impegni della campagna elettorale me lo impediscono. Tanti della mia lista però ci andranno, io non so dove la guarderò ma spero tanto di poter gioire, il trofeo sarebbe il coronamento di un'ottima stagione. Non sarà però facile, giochiamo in casa loro e sarà una gara tosta".

QUI IL PODCAST INTEGRALE.