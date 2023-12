RUBINHO A RFV, Ecco perché sarà un casino sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Rubinho a Radio FirenzeViola

L'ex portiere, oggi operatore di mercato, Rubinho ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Cominciando dalla partita di domani: "Sarà una partita tosta e divertente perché il Torino non è una squadra facile da affrontare. Italiano è un allenatore che propone gioco, Juric punta più sull'intensità. Io sono stato al Toro e conosco bene come funzionano le cose: sono sempre un po' incasinate. Alla Fiorentina sembra ci sia una società più organizzata".

I nomi di mercato in ottica la Fiorentina la convincono?

"Io sinceramente non ho mai seguito attentamente Beste, però secondo me la Fiorentina ha scout importanti che capiscono quali sono le necessità della squadra. I nomi che sento evidentemente aggiungono valore alla rosa, io ho richieste da tutte le squadre e sono sempre le stesse: un attaccante e un terzino. Capisco le necessità della Fiorentina ma ve lo dico, sarà un casino soddisfare queste richieste".

Lei dove interverrebbe in questa squadra?

"Prenderei giocatori d'esperienza che possano essere buoni sostituti, perché se giochi sempre con gli stessi poi i giocatori arrivano stanchi a determinati appuntamenti. Il mercato è di riparazione, per questo devi puntare su giocatori che possano entrare nelle rotazioni".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO