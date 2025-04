Lavoro differenziato per Kean e un piccolo sorriso: le immagini del rientro

Sono stati giorni complicati per Moise Kean il centravanti viola che ha dovuto allontanarsi per una settimana dalla Fiorentina e dal calcio per motivi familiari. Oggi Moise Kean è tornato al lavoro al Viola Park e lo ha fatto con una seduta personalizzata come mostrano le belle immagini concesse dalla Fiorentina, in cui spunta anche un sorriso. Kean prima ha avuto un colloquio con Palladino e lo staff ed è stato chiamato con affetto da Rocco Commisso. La società insomma, oltre ad avergli concesso tutto il tempo necessario per stare con i familiari, ha voluto riabbracciare calorosamente il suo attaccante che si potrà di nuovo concentrare sulla Fiorentina.