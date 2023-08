RESTELLI A RFV, Squadra fuori forma. Serve centrale

Ospite negli studi di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", l'ex giocatore della Fiorentina Maurizio Restelli ha commentato il ko della Fiorentina nel playoff d'andata contro il Rapid Vienna. Ecco le sue considerazioni: "La prestazione di Genova non deve far testo: la stagione è appena partita ed è normale che ci siano alti e bassi. Il Rapid ha già giocato più partite e all'inizio le scorie si fanno sentire: il livello fisico in questa fase fa la differenze. La Fiorentina ha mostrato fatica nel cambiare passo perché oggi le energie sono limitate.

Gonzalez è appesantito, Nzola è chiaramente fuori forma: tutti questi giocatori vanno aspettati. Il mercato? Io sono favorevole all'arrivo di un difensore rapido. A me piace Quarta ma anche lui ha avuto spesso problemi di concentrazione".