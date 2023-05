REPICE A RFV, Ora bisogna capire le ambizioni del club

FirenzeViola.it

Francesco Repice a Radio Firenze Viola

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Francesco Repice ha parlato del momento di forma della Fiorentina e non solo. Ecco le dichiarazioni della storica voce di Radio Rai: “Per me una piazza come Firenze non si merita l’ottavo posto ma molto di più. La Fiorentina ha tutte le risorse per centrare la conquista di un trofeo, che sia la Coppa Italia o la Conference. Bisogna solamente capire bene quali siano le ambizioni di questo club. Il livello del calcio italiano attuale ti permette di poter fare grandi cose anche senza fare le spese importanti che fanno in Premier League. Guardate il Napoli che ha visto partire giocatori fortissimi e punti di riferimento nello spogliatoio, eppure sono stati sostituiti e la squadra ha vinto il campionato. Non è un caso che ci siano tutte queste squadre italiane ancora in corsa nelle competizioni europee. Il calcio italiano non è inferiore agli altri solo perché è più “povero”.

Che gara si aspetta al Maradona? “Il Napoli domenica contro la Fiorentina giocherà senza la pressione che ha avuto in queste ultime partite, infatti la squadra di Spalletti ha vinto pochissimo in questo ultimo mese”.

Che stagione è stata quella viola? “Ha risposto Antetokounmpo a questa domanda. Non è che se la Fiorentina arriva in finale e non vince allora è un fallimento, ma anzi hai fatto una grande stagione e quindi bisogna solo togliersi il cappello. La Conference non vale niente? Intanto giocala e vincila, poi ne parliamo”

Finale Coppa Italia? “Sarà difficile per i viola. Non dimentichiamoci che l’Inter è ancora in corsa per la Champions, se va in finale con il City se la può giocare ma con il Real Madrid no. Secondo me le possibilità di vittoria per i viola è 50-50”.