PRES. ATF A RFV, Viola a Reggio Emilia? Vi spiego

Federico De Sinopoli a Radio Firenze Viola

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Social club" per discutere della situazione relativa al trasferimento che la Fiorentina dovrà fare nel periodo di ristrutturazione del Franchi.

Cosa ne pensa l'Associazione di questa situazione?

"Non sappiamo molto neanche noi. Si brancola nel buio e non è un aspetto da poco. Rispetto alla situazione vista nell'89/90 sono cambiate tante cose. Giocammo fuori alcune partite e altre furono con il cantiere aperto. Andammo a Perugia, Arezzo e Pistoia, ma non per due anni, per molto meno. Oggi questi stadi non sono a norma per giocare in Serie A, c'è un'altra normativa e le capienze sono ridotte. Si parla di Reggio Emilia, ma non si può fare la rotazione essendoci anche la Reggiana. Ci sono altri posti buttati lì, con rivalità fra piazze".

Sull'ipotesi Castellani: "Il Castellani è un ripiego, ha pochi posti (16 mila) e quelli per la Fiorentina diventano solo 12 mila. E' troppo bassa se si vuole avere la gente, altrimenti si fa festa come accadde in pandemia. Si doveva trovare una soluzione sin da subito. Si potrebbe fare come a Cagliari, dove hanno giocato con i cantieri aperti".

Sul Ridolfi: "E' dentro l'area dei lavori, ma a me andrebbe bene. Poi si dovrebbe parlare con la società di atletica leggera e si deve tutelare la loro posizione. Non è facile".

Prosegue: "Giocare in stadi piccoli è uno svantaggio, un freno a migliorare la squadra e alle prospettive. Se poi si trova una soluzione tampone va bene, ma bisogna parlarne anche con queste società. E' diverso portare 3.000 persone allo stadio o 15.000. Andare ad Empoli non è inoltre facile dal punto di vista del traffico che si creerebbe con lo spostamento delle macchine".