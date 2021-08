PJANIC APRE ALLA FIORENTINA, CONFERMATA LA TRATTATIVA

Miralem Pjanic apre alla Fiorentina e chi gli sta vicino conferma la trattativa in essere col club gigliato. Secondo quanto appena raccolto da FirenzeViola.it attraverso fonti vicinissime al centrocampista bosniaco, la pista che porta a Firenze sarebbe in questo momento molto calda per il futuro del classe '90. Pjanic vuole tornare in Italia, riconquistandosi un ruolo da protagonista dopo una stagione triste e complicata al Barcellona. Proprio per questo motivo, l'entusiasmo di Firenze e del presidente Commisso hanno fatto subito breccia nel suo cuore.



Pjanic ha aspettato per tutta l'estate la Juventus del suo mentore Allegri, ma il problema - oggi come ieri - è sempre lo stesso: operazione impossibile, se prima non esce qualcuno in mezzo al campo. C'è stato un sondaggio importante dell'altra sua ex squadra, la Roma, che in queste ore nella sua posizione sta lavorando tuttavia all'acquisto di Denis Zakaria dal 'Gladbach. Non trovano grandi riscontri, invece, i rumors sul Napoli e il pressing di Spalletti.



Chi fa più sul serio - ad oggi - è così proprio la Fiorentina. Pjanic guadagna 7,5 milioni di euro all'anno, ma è pronto a tagliarsi sensibilmente l'ingaggio, anche se per la fumata bianca coi viola servirebbe comunque un aiuto economico da parte del Barcellona. La soluzione può essere un prestito con ingaggio in compartecipazione tra i due club, soluzione che farebbe contente tutte e tre le parti in causa: la Fiorentina, che cerca un regista di alto livello; Pjanic, che vuole tornare a tutti i costi in Serie A; il Barça, che deve abbassare con urgenza il monte ingaggi.