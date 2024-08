PIERINI A RFV, Tessmann? Che coppia con McKennie

FirenzeViola.it

Alessandro Pierini, ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" si è così espresso sul possibile arrivo di Tanner Tessmann a Firenze: "Ha tutte le qualità per giocare nella Fiorentina di Palladino, è un buon centrocampista e sa anche segnare. Ha già maturato esperienza in Italia, forse non è così veloce e magari è l'unica pecca".

Chi vedrebbe vicino a lui?

"Sicuramente serve un giocatore di gamba, come Gianluca Busio al Venezia. Uno con caratteristiche diverse, che abbia anche la corsa nelle corde. McKennie? Potrebbe formare con Tessmann una coppia ben assortita".

Un tentativo per convincere Amrabat lo farebbe?

"Per il giocatore che è, direi di sì. Però se non vuole restare non so quanto sia controproducente... E' inutile forzare la mano".

