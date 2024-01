P. CASTELLITTO A RFV, Italiano post Mou? È dura

Ascolta l'audio

Pietro Castellitto a Radio FirenzeViola

L'attore di nota fede giallorossa, Pietro Castellitto, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per commentare le voci che vorrebbero il ritorno Francesco Totti alla Roma: "A mio parere è un'operazione della società un po' paracula per compensare quella rabbia destata dall'esonero di Mourinho. La situazione per me è complicatissima".

Le piacerebbe Vincenzo Italiano per il futuro della Roma?

"Io dico che il dopo Mourinho sarà tutto complicato perché aveva la capacità di superare le tragedie. Per me è stato un errore disfarsene, forse ha vinto la rabbia di qualcuno... Ripenso all'anno in cui la Roma doveva vincere lo scudetto, poi l'Inter fece la scorpacciata proprio con Mourinho, che fa sembrare un eroe anche chi magari non meriterebbe di essere definito tale".