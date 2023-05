ORRICO A RFV, Il problema è tattico. Ora tocca ad Italiano

FirenzeViola.it

Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre di Inter e Lucchese, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, soffermandosi sul tecnico viola Vincenzo Italiano: "Italiano è un ottimo allenatore, rimango perplesso che non analizzi le partite fino a fondo. Ha preso tanti gol in contropiede perché ci sono due centrali di difesa a metà campo".

Fiorentina doveva controllare meglio le partite?

"Non vuol dire mettersi in difesa ma vuol dire essere concreti sia in attacco che in difesa, soprattutto quando sei in vantaggio".

Accanto ad Italiano ci dovrebbe essere una persona che possa scambiare delle idee calcistiche con lui?

"Andrebbe a scapito della personalità dell'allenatore all'interno dello spogliatoio. Con un' altra persona a sostegno perderebbe la sua potenza. Italiano ha già sbattuto il muso varie volte su questi errori, è intelligente lo capirà. D'accordo l'attacco, ma non può diventare una situazione di sogno. Le marcature preventive devono essere effettuate per una prudenza assoluta".

Italiano ha affermato nel post partita "qualcosa dobbiamo concedere"

"Non scherziamo, ci sono squadre che dopo aver attaccato si riescono a difendere. Comunque credo che Italiano ha tanti meriti e le correzioni prima o dopo le farà".

La squadra ha finito la benzina o è un problema tattico?

"La caratteristica di Italiano è di svariare le formazioni per dare un equilibrio negli impegni. Crea stimoli ma di contro miscela gli impegni. Non penso sia un fatto atletico ma penso sia puramente tattico, prendono 7/8 ripartenze a partita. Ora tocca a italiano sistemare le cose".

Contro l'Udinese a riposo i titolari?

"Non è la brillantezza ch le manca alla squadra, la squadra è brillantante. Con l'Udinese ovviamente qualcosa cambia, ma del resto un minimo di formazione equilibrata deve metterla sennò rischia di prender tre gol".

Nico è stato il grande assente ieri?

"È un giocatore che ha un valore tecnico di primo ordine ma come tutti i giocatori sono strettamente legati a come gira la squadra. Non è dai singoli che devi trovare i rimedi è solo una questione tattica. Ad ogni azione sono 5/6 persone in area, poi è normale che quando non si fa gol gli avversari ripartono".

Jovic e Terzic hanno ripostato sulle storie Instagram un post di critica ad Italiano

"La Fiorentina non è una grande squadra è il tecnico ad averla resa tale. Italiano facendo riposare equilibra l'aspetto fisico ma crea concorrenza dentro il gruppo. La parte più intelligente è ignorare, poi l'allenatore sarà a decidere tra la panchina e la tribuna. Un tecnico non può scendere a litigi con i giocatori, lui ha una grande in chance in mano, l'esclusione".