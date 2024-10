ORDINE A RFV, I tifosi viola ameranno Adli. Il Milan a Firenze rischia grosso

FirenzeViola.it

Franco Ordine, storia firma sportiva che si occupa da sempre delle vicende legate al Milan, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio. Ecco le sue parole: "Al Franchi mi aspetto la solita partita complicata del Milan: a Firenze raramente i rossoneri giocano in modo sereno. Peseranno, sono certo, le energie spese in Champions dalla squadra di Fonseca, che non ha ancora provveduto a fare un certo turnover. E' vero che durante le partite si possono fare cinque cambi ma se poi giocano dall'inizio sempre gli stessi alla fine i problemi vengono fuori".

Manca ancora un vero atteggiamento aggressivo nel Milan?

"A Leverkusen i rossoneri hanno regalato il primo tempo. O il Milan prende di petto la trasferta di Firenze per l'elevato rischio che comporta o altrimenti saranno dolori".

Della Fiorentina che idea si è fatto?

"Intanto Palladino ha fatto vedere ieri di aver messo come priorità la partita con il Milan, visto che ha cambiato tantissimi elementi rispetto a Empoli nel match coi gallesi. Questo i rossoneri non potevano certo permetterselo, vista la caratura dell'avversario".

Adli domenica potrebbe avere delle motivazioni speciali?

"Non penso avrà il dente avvelenato: ha un bel carattere e vorrà dimostrare di essere all'altezza del calcio italiano di grande livello. Penso che abbia ancora bisogno di fare ancora dell'apprendistato nel nuovo modulo di Palladino ma penso sia sulla buona strada. Anzi, con il ko di Mandragora giocherà motlo di più rispetto a prima e i tifosi lo apprezzeranno".