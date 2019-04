NARDELLA A FV, Stadio nuovo? È lecito sognare...

Queste le parole del vicesindaco di Firenze Dario Nardella intervenuto alla serata inaugurale di 'Firenze capitale dello sport 2012' ai microfoni di Firenzeviola.it: ''Firenze è sempre stata una città importante per lo sport ma dopo l'appuntamento di stasera diventerà il vero fulcro di tutto lo sport mondiale. La Fiorentina e lo stadio? Con una serata importante come questa è lecito sognare di tutto, sia per ciò che riguarda l'Europa, che i viola potrebbero raggiungere, sia per quanto concerne lo stadio nuovo''.