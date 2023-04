MONELLI A RFV, Tutto su Cabral l'anno prossimo, Jovic...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Paolo Monelli, ex attaccante viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola:"Secondo me sarebbe giusto far partire Cabral dal primo minuto stasera contro il Lech; Italiano ha fatto la scelta giusta a far giocare Cabral per darli continuità, tanto che ora è il giocatore che ha segnato di più nella Fiorentina in Conference".

Come giudica la situazione di Jovic?

"Il problema di Jovic è che non ha mai avuto la possibilità di giocare un certo numero di partite consecutive; il giocatore ha classe e talento, ma ancora non ha trovato continuità, problema anche di Cabral all'inizio".

Che cosa la colpisce di più di Cabral?

"Quello che mi piace è la sua capacità di saper segnare in molti modi, come dimostrano gli straordinari gesti tecnici con cui si è reso protagonista nel Basilea".

Da una parte ritiene Cabral un attaccante simile a lei?

"Un po' mi rivedo in lui dato che anche io non ero velocissimo, ma avevo dei buoni gesti tecnici, che mi hanno permesso di realizzare gol molto importanti".

C'è la possibilità che sia l'attaccante titolare anche l'anno prossimo?

"Secondo me Cabral potrà essere tranquillamente il titolare nella Fiorentina dell'anno prossimo, anche perché la società e l'allenatore con lui hanno iniziato un percorso interessante e sarebbe un peccato interromperlo sul più bello".

Del legame che si è instaurato tra Cabral e i tifosi cosa pensa?

"Penso che l'atteggiamento con cui Arthur si è presentato a Firenze e continua a mostrarsi agli occhi del pubblico gli abbia permesso di instaurare un buon legame con la tifoseria, entrando nelle loro grazie, nonostante comunque oggi essendo cambiato il calcio è cambiato molto anche il tipo di legame tra tifosi e giocatori".

Come vede il proseguimento del percorso dei Viola nelle coppe?

"Per quanto riguarda la Coppa Italia, la Fiorentina nel momento in cui dovesse arrivare in finale, avrebbe comunque davanti un avversario più forte di lei, tenendo conto della superiorità di Juve e Inter, mentre in Conference bene o male ne è rimasto uno o al massimo ne sono rimasti due di avversari pericolosi, e ancora c'è da giocare le semifinali. Ad ogni modo sia in Conferece che in Coppa Italia la Fiorentina ha la possibilità di arrivare almeno in fondo".