MERLO A RFV, Serve una punta vera: prenderei Toney

Claudio Merlo, ex Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio”. Queste le sue considerazioni: “Ieri ho visto una partita inglese con Toney (centravanti del Brentford, ndr). È un centravanti forte di testa, veloce e alto. Quelli sono giocatori da prendere. Serve una punta che segna. I centrocampisti ci sono, ma se non c'è nessuno che la butta dentro rimarremo sempre a centro classifica”.

Cosa farebbe quindi con gli attaccanti?

“Darei in prestito uno dei due (Jovic e Cabral) e prenderei una punta vera, da 15 gol. Perché abbiamo abbondanza a centrocampo, ma giochiamo spesso orizzontale o mettiamo la palla in mezzo. Nessuno segna”.

Gonzalez si riscatterà dopo la prima parte di stagione?

“Se l’hanno denigrato è per colpa sua. Aspettavamo un grande giocatore, non lo è stato. Adesso deve dare quello che tutti dicono che abbia. Classe, dribbling, gol. Ma deve stare attento, perché se non rende il pubblico di Firenze non lo risparmierà”.

Chi è il più indicato per giocare da trequartista?

“Sulla trequarti possono giocare un po’. Saponara mi pare dia il su massimo sull’esterno. Gli esterni buoni ci sono, specie quando torneranno Sottil e Gonzalez. Ma la rosa andrà un po’ sfoltita, perché Italiano ne ha troppi”.

Aggiunge: “Ripeto, in mezzo al campo la Fiorentina è completa. Avevamo anche un certo Torreira, era uno forte tecnicamente e che segnava pure. Anche se ora Amrabat è un punto di riferimento”.

Su Amrabat: “La Fiorentina non penso venderà a gennaio Amrabat. La sua quotazione rimarrà quella, poi la società non può permettersi di perderlo”.