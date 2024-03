MARANGON A RFV, Astori voleva vivere a Firenze: era un capitano vero

FirenzeViola.it

L'ex team manager della Fiorentina Alberto Marangon, oggi al Milan nello staff di Pioli, ha ricordato a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', i drammatici giorni del 4 marzo 2018 con la scomparsa, vissuta in prima persona, di Davide Astori: "Purtroppo da quella tragedia immane grazie all'amore della città di Firenze siamo riusciti a riemergere. La stagione era in corso e dovevamo raggiungere i nostri obiettivi e tutte le parti della città si sono strette attorno a noi che abbiamo fatto gruppo per uscire da una situazione che è stata oggettivamente devastante".

Il ricordo di Davide è ancora indelebile a Firenze.

"Lui si era inserito nel tessuto sociale della città in maniera incredibile, stava comprando casa e il suo desiderio era quello di fermarsi a vivere a Firenze che gli era entrata nel cuore. Come tutti i capitani veri, Davide parlava solo quando era necessario. Quasi sempre dava l'esempio con i gesti. Aveva un sorriso contagioso e positivo, era sempre solare e prendeva le cose con la giusta importanza".

