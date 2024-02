MAIETTA A RFV, Biraghi? Mi ha meravigliato in negativo

FirenzeViola.it

Domenico Maietta a Radio FirenzeViola

L’ex difensore, tra le altre dell’Empoli, Domenico Maietta si è così espresso sugli azzurri che domenica sfideranno la Fiorentina: “Ad Empoli non c’è grandissima pressione, l’obiettivo è sfornare più talenti possibili. La permanenza in Serie A è positiva in questo senso. Nicola, poi, è un maestro nelle salvezze, infatti penso che la squadra più difficile da incontrare in questo momenti sia proprio l’Empoli. La società punta tanto a salvarsi”.

Cosa pensa dell’addio di un caposaldo come Baldanzi?

“Dispiace per l’Empoli, ma Baldanzi va a Roma per crescere, senza troppe pressioni almeno momentaneamente. È stato preso per il futuro”.

Come si spiega il primo gol preso dalla Fiorentina col Bologna?

“Orsolini ha avuto il tempo di controllare la palla, rientrare e tirare a suo modo. Mi meraviglio anche di Biraghi che è un giocatore esperto ma che non ha cercato di portarlo verso il piede ‘debole’…”.