LUCCHESI A RFV, Parole di Rocco sanno di fine percorso

Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha commentato la lettera di Commisso a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro": "La percezione che mi arriva è che somigli quasi a una sintesi di fine percorso. Mi domando quale sia il valore aggiunto, quale la propositività di questo tipo di intervento. Non sposta tanto. Mi auguro di sbagliarmi nella mia disamina, perché parliamo di una Proprietà importante che ha fatto tanto per Firenze. Ma non puoi non accettare determinate critiche, che ci sono sempre quando le cose non vanno bene".

Ma qual è il percorso della Fiorentina fin qui? Che futuro ha?

"Credo ci sia un altro problema. Lo step che la Viola ancora non ha fatto è stabilizzarsi tra le prime sei d'Europa per poi provare a salire di un gradino. Visto che salire di un gradino è difficile per tanti motivi, mi accontenterei della stabilizzazione. E siccome ho l'idea che l'allenatore a fine anno andrà via, significherà che a giugno si ripartirà da capo. Altro che stabilizzazione. Che poi Commisso sia irritato lo capisco, ma purtroppo le regole di questo mondo sono anche altre... E Firenze è questa. Ha una grande storia ed è ambiziosa".

