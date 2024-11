LUCARELLI A RFV: "SEMPRE AVUTO ATTRAZIONE PER FIRENZE. KEAN PUÒ MIGLIORARE ANCORA. BELTRAN..."

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" del momento attuale della Fiorentina. Partendo da Moise Kean: "Intanto si parla di un giocatore che ha ancora margini di miglioramento là davanti. Coi mezzi fisici che ha, sarà sempre un giocatore che avrà tante occasioni a partita per poter segnare. La Fiorentina poi nell'ultimo mese sta sviluppando un calcio positivo".

Da ex attaccante, ci si rivede?

"Lui rispetto a me è più esplosivo di gamba. Anche giocare spalle alla porta per uno come lui è più facile perché riesci a ripartire forte. E' un giocatore completo, e per la prima volta nella sua carriera sente di essere l'attaccante titolare. Forse potrebbe essere meno precipitoso. Penso che, considerando anche la giovane età, abbia intrapreso il giusto processo di maturazione".

Si aspettava che Palladino svoltasse in così poco tempo?

"In Toscana siamo polemici per natura ma oggi la forza economica che ha la Fiorentina, non ce l'ha nessuno. Oltretutto io conosco bene Goretti e vi assicuro che ha delle intuizioni importanti. La cosa che sorprende è come cambia il calcio: un mese fa si facevano tutt'altre valutazioni. Invece ormai sono anni che la Fiorentina gioca sessanta partite l'anno, quindi c'è un lavoro fatto da tutto il team. Insieme all'Atalanta in questo momento è un modello che funziona in Italia".

Come valuta il percorso di Beltran a Firenze?

"Uno lo spazio deve meritarselo. Non ho i giocatori sotto mano ogni giorno, ma non ho mai visto un giocatore bravo essere tenuto fuori dall'allenatore. Le tante aspettative poi fanno sempre storcere un po' la bocca. Certi giocatori vale la pena aspettarli avendo pazienza".

Perché ci stiamo mettendo così tanto in Italia ad avere dei grandi attaccanti?

"Intanto adesso si vede un piccolo spiraglio. Ci sono tre o quattro giocatori giovani che ci fanno ben sperare anche per il futuro. Ma dobbiamo fare qualcosa in più a livello di scuola. Detto questo, le cose sono cicliche".

E' mai stato vicino alla Fiorentina?

"Vi posso dire che ho sempre avuto un'attrazione per Firenze che poi, per un motivo o per un altro, non siamo mai riusciti a concretizzare".