LLAMA A RFV, Beltran meglio con Belotti, non me lo aspettavo

Cristian Llama a Radio FirenzeViola

L'ex viola Cristian Llama è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole, iniziando da un ricordo sul suo passato a Firenze: "Non ho potuto togliermi grandi soddsisfazioni personali e questo mi spiace, però ho vissuto un anno dentro ad un gruppo che arrivò in Europa League e quello per me è stato molto importante. Era un bel gruppo con diversi campioni, per me era difficile trovare spazi perché avevo davanti grandi giocatori. A Firenze ero con mia moglie e avevo diversi amici, sicuramente ci tornerò presto".

Sulla Fiorentina di quest'anno che idea si è fatto?

"Ogni tanto la seguo perché ho qualche connazionale lì. Ricordo che ne parlai prima che arrivasse Beltran e avendo un giocatore accanto come Belotti ora sia più facile per lui. Speriamo che continui così, poi ovviamente la squadra è in un momento buono e domani spero che vada bene: sono fiducioso che ce la possa fare contro il Maccabi".

In Argentina tornerà solo Nico Gonzalez, del giocatore cosa ne pensa?

"A me piace molto Nico. Non è facile avere continuità nel calcio, deve trovare il suo equilibrio tra gli alti e i bassi che a dirlo è facile e a farlo molto meno. Ma ha attorno grandi giocatori e sono sicuro che troverà la sua dimensione".

Quarta?

"Si vedeva già quando era al River che avrebbe avuto una grande carriera. Segna tanto e dà sicurezza: è un leader della difesa".

Beltran?

"In Argentina non l'avevo mai visto da trequartista ma mi pare che funzioni meglio con Belotti al suo fianco. A Beltran lo favorisce perché trova piàù spazi per giocare. Il calcio in Italia è più difficile, non dimentichiamolo mai".

