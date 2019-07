LIROLA-FIORENTINA, L'AGENTE A FV: "PRONTI AD ASCOLTARE OFFERTE. IL SUO COSTO..."

"Il Sassuolo mi ha dato tanto, per me ha significato davvero molto. Con loro ho giocato più di 100 partite fra campionato ed Europa League, ma ora è il momento di cambiare squadra". Queste le parole del terzino destro del Sassuolo, Pol Lirola, rilasciate dal ritiro della sua Spagna Under 21 un paio di settimane fa. Il futuro del classe '97, infatti, sembra essere sempre più lontano dai colori neroverdi. Anche per questo motivo il giocatore spagnolo sarebbe finito nel mirino della Fiorentina in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riferito ieri sera da Sky Sport, appunto, si stanno identificando i primi obiettivi in entrata per quanto riguarda la fascia difensiva destra dei viola. Sarebbe, infatti, in corso una trattativa col Sassuolo per Pol Lirola. La prima offerta viola arrivata alla società emiliana sarebbe intorno ai 10 milioni più bonus ma i neroverdi ne vorrebbero di più. A breve sono previsti comunque altri contatti tra le due dirigenze.

Il procuratore del calciatore spagnolo, Bruno Zandonato, in esclusiva a FirenzeViola.it, ha parlato così a proposito del futuro del suo assistito: "Non abbiamo ancora parlato con la Fiorentina di Pol. Il giocatore ha un contratto con il Sassuolo. Lui ha già fatto sapere di voler lasciare la squadra ma ancora non ci sono arrivate offerte. Se arrivasse un'offerta da parte dei viola saremo pronti ad ascoltarla. Un anno e mezzo fa è stato acquistato per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, quindi è difficile che parta per meno di 12/15 milioni. Una soluzione possibile potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto".

Ancora nessun'offerta ufficiale, quindi, da parte della Fiorentina per Pol Lirola ma, un possibile futuro in maglia viola per il classe '97 ex Juventus, per il momento, sembra essere tutt'altro che fantacalcio.