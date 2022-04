LEGA, Finale Primavera il 27/4: slitta Fiorentina-Udinese?

Possibile un nuovo stravolgimento dei calendari in vista della fine del mese di aprile in casa viola: la Lega di Serie A infatti ha da pochi minuti comunicato che la finalissima di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Fiorentina è stata confermata per mercoledì 27 aprile alle ore 18, presso lo stadio "Penzo" di Venezia, ovvero nel giorno in cui la prima squadra viola dovrebbe recuperare la sfida del 6 gennaio contro l'Udinese, saltata per il focolaio di Covid nello spogliatoio bianconero.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, tuttavia, è al vaglio una nuova soluzione per non far disputare le due partite lo stesso giorno (e anche allo stesso orario): l'impegno di campionato della formazione di Italiano infatti potrebbe essere posticipato di 24 ore, ovvero a giovedì 28 aprile, in orario verosimilmente pomeridiano. Questo per far sì che i due match, importanti sia per il settore giovanile che per la prima squadra viola, non si sovrappongano. Si attendono conferme ufficiali in tal senso ma al momento sembra essere questa l'ipotesi in vantaggio (benché tutta da confermare...).