L'ARMADIO DEL FUTURO: LA FIORENTINA HA RISCATTATO IGOR

La Fiorentina l'aveva voluto un anno e mezzo or sono, e dopo un po' di tempo per l'inserimento era stato soprattutto Prandelli a risollevare le sorti di Igor, lanciando il brasiliano in pianta più stabile nelle rotazioni di una difesa che ormai da mesi imbarca acqua. Poi un infortunio l'ha messo fuori gioco per un po', finché è stato Iachini a riproporlo in campo, anche per via di un momento non eccezionale attraversato da Biraghi. Proprio la sua capacità di sapersi disimpegnare in più ruoli (sa fare quasi indistintamente il centrale o il laterale a sinistra) è una delle doti maggiormente apprezzate di Igor, che nel corso di questa stagione è diventato un giocatore viola a tutti gli effetti.

Sì, perché secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono già scattate le condizioni per il riscatto del brasiliano da parte della Fiorentina. Nelle casse della SPAL poco più di 5 milioni di euro, ai quali saranno da aggiungere bonus sul rendimento (uno dei quali riguarda un'ipotetica prima presenza con la selezione del Brasile) oltre a una percentuale (15%) sulla futura rivendita. Essendo il più giovane del pacchetto arretrato (23 anni compiuti a febbraio) viene facile intuire come possa essere una delle colonne su cui potrà poggiare la rifondazione della retroguardia viola. Statuario come il fisico da armadio che non manca di sfoderare quando possibile.

Con Milenkovic e Pezzella che sembrano destinati ad un addio, e l'incertezza che regna ancora sul rinnovo del contratto in scadenza di Caceres, ad essere in prima linea per la difesa del futuro sono quelli che oggi appaiono leggermente più indietro nelle gerarchie di Iachini: da un lato Martinez Quarta, anche se un po' sparito dal ritorno del tecnico col cappellino in panchina, dall'altro quell'Igor che da un po' di tempo a questa parte è diventato una risorsa a completa ed esclusiva disposizione della Fiorentina.