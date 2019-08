KEITA, MONACO LO HA PROPOSTO ALLA VIOLA. E IL GIOCATORE...

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo. Un nome che nelle ultime ore si è fatto particolarmente caldo è quello di Keita Baldé, in forza al Monaco: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è stato proprio il club francese a proporre il classe '95 alla squadra gigliata, la quale però - ad oggi - non ha ancora contattato il suo entourage.

Come appreso dalla nostra redazione, Keita gradirebbe eccome la piazza fiorentina ma al momento si temporeggia in quanto lo scoglio maggiore è rappresentato dalla formula dell'eventuale acquisto. Tant'è vero che il giocatore non sarebbe attratto dall'idea di un nuovo prestito (soluzione su cui punterebbero i viola), bensì preferirebbe di gran lunga il trasferimento a titolo definitivo.

Ribadiamo che l'ipotesi di una cessione alla Fiorentina piacerebbe all'ex Inter, però solo nel caso in cui il tecnico Vincenzo Montella riponesse in lui la massima fiducia. Se infine il club di viale Manfredo Fanti manifesterà un serio interesse per l'attaccante, avviando dunque i contatti anche con il suo entourage, quest'ultimo sarà più che pronto a trattare.