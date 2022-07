INCONTRO ACF-AGENTI DODÔ. BARONE A FV: "OTTIMISMO? SEMPRE. PER GLI ANNUNCI..."

La Fiorentina continua a lavorare alacremente per riuscire a chiudere il colpo Dodô. Il classe '98 dello Shakhtar Donetsk è ai primi posti nell'indice di gradimento per il rinforzo sulla fascia destra di difesa e, dopo aver già raggiunto l'accordo con lui sul contratto, rimane da annullare le distanze già accorciate nei confronti degli ucraini. Non è ancora fatta, un po' di tempo in più è necessario.

Quella odierna potrebbe però essere stata una giornata decisiva in tal senso, visto che in un noto hotel del centro città i dirigenti della Fiorentina (Pradè e Barone) si sono incontrati con l'entourage del difensore e l'intermediario Lodovico Spinosi, come potete notare dalle uscite immortalate nelle immagini di FV.

Al termine del summit, il dg gigliato Joe Barone ci ha rilasciato qualche dichiarazione in esclusiva sullo stato della trattativa Dodo: "Stiamo lavorando, ci sarà poi il tempo per fare gli annunci. Se c'è ottimismo? Quello sempre...".

Ascolta le parole di Barone nel video esclusivo di FirenzeViola.it.