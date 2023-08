IMPALLOMENI A RFV, Kokorin? Non lo metterei. Jovic...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Stefano Impallomeni a Radio Firenze Viola

Stefano Impallomeni, ex calciatore e attuale opinionisti, nel corso di “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola ha parlato così di Fiorentina, a partire dalla scelta sull’attaccante in vista della gara di Genova: “Bisogna vedere la settimana lavorativa, ma escluderei Kokorin. Magari poi fa tre gol e ci mette a tacere tutti, ma si è partiti con Nzola e Beltran...”.

Prosegue: “Io partirei col Vikingo, subito contro Retegui. Infantino ha un piede fatato, tra l’altro è cresciuto nel Rosario Central, una garanzia. Comunque, il talento migliore da Rosario l’ha preso il Tottenham con Alejo Veliz”.

Su Jovic: “Potrebbe fare bene in queste partite e magari trovare un’acquirente al fotofinish, chiudendo la sua avventura viola. Però potrebbe essere anche la sorpresa, abbiamo parlato di Kokorin, perché non potrebbe essere Jovic?”.

Su Retegui: “È uno che fiuta le traiettorie dentro l’area. Non ha grande repertorio, ma è uno che la butta dentro. Non lega il gioco come Beltran, che è più calciatore rispetto a Retegui, ma segna”.

Conclude: “Biraghi è l’anima dello spogliatoio, di una squadra che l’anno scorso ha fatto una grande stagione. Piuttosto Italiano per la prossima stagione dovrà cercare meglio i momenti della partita: essere più scafato, malizioso. La sua squadra è bella ma poco pratica”.