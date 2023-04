GILLET A RFV, Terracciano in Nazionale non è eresia

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Ascolta l'audio

Jean François Gillet a Radio Firenze Viola

Jean Francois Gillet, ex portiere belga che in Italia ha giocato tra le altre con le maglie di Bari e Catania, ha parlato a Radio FirenzeViola di Pietro Terracciano, collega conosciuto dallo stesso Gillet ai tempi di Catania: "Il suo rendimento recente non mi stupisce, lui di carattere è così, tranquillo. Non fa sceneggiate né dichiarazioni, si è visto con chiunque è arrivato a Firenze per contendergli il posto. A me piace molto come comportamento e body-language tra i pali".

Stuzzicato sulla provocazione di una possibile convocazione di Terracciano in Nazionale, Gillet ha risposto così: "Non so quanto può essere una provocazione, ma a livello di rendimento se la merita in pieno, anche vedendo le ultime convocazioni che ha fatto Mancini".



Così infine, Gillet sulla sulla stagione dei viola e sui portieri dell'attuale Serie A: "La Fiorentina sta facendo bene, Italiano sta facendo un gran lavoro. Con qualche risultato di prestigio questa stagione si può trasformare in strepitosa. Il miglior portiere in Italia rimane Maignan, ho visto anche quanto ha fatto con la Francia ed è clamoroso. Tra gli emergenti vedo in rampa di lancio Carnesecchi. Se penso ad un portiere sottovalutato dico invece il nome di Meret, che a Napoli sta facendo ottime cose".