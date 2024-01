GIAMMARIOLI A RFV, Viola pensino prima alle uscite

FirenzeViola.it

Stefano Giammarioli a Radio FirenzeViola

Stefano Giammarioli, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", per parlare del mercato della Fiorentina: "Penso che la Fiorentina abbia bisogno soprattutto di un terzino che faccia la fase difensiva perché i viola sono una squadra prettamente offensiva per cui credo che serva un difensore con questo tipo di caratteristica".

Per quanto riguarda l'esterno d'attacco: lei come pensa che la Fiorentina dovrebbe gestire la questione entrate e uscite?

"Bisogna fare una premessa: a gennaio è difficile che una squadra riesca a fare grandi colpi e difficilmente può risolvere i problemi di una squadra. Detto questo, finora la serie A ha mostrato un trend in cui prima si è pensato alle uscite e poi alle entrate. E' la logica del mercato e credo che la Fiorentina possa essere sulla stessa linea".

Come vede il possibile scambio tra Ikonè e Karlsson del Bologna?

"Karlsson è un giocatore moderno che ancora non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità. Mi ha colpito il fatto che non sia riuscito ancora ad esplodere ma molto in questi casi dipende anche dall'aspetto caratteriale e personalmente - da quel punto di vista - non lo consoco".