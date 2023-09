GEROLIN A RFV, Il Man United pensa già al riscatto di Amrabat. Beltran presto titolare

FirenzeViola.it

Manuel Gerolin, direttore sportivo di lungo corso, su Radio FirenzeViola nel corso di “Chi si compre?” ha detto la sua sulla squadra di Vincenzo Italiano: “La Fiorentina ha una rosa molto competitiva. Gli manca un centrale sì, ma la squadra può fare molto bene. C'è un po’ di malumore dopo Milano, ma siamo solo alla terza giornata. È ancora tutto da vedere. Ho dei ricordi a Udine dove dopo poco volevano esonerare Guidolin, e poi siamo arrivati in Champions. Si può analizzare la rosa, e la Fiorentina ha dei giocatori forti. Credo faccia un buon campionato, a cui servirà qualcosa in più per farlo diventare ottimo. I viola, come l’Atalanta, possono disturbare quelle davanti”.

Che tipo di percorso serve a uno come Beltran?

“Bisognerebbe allenarlo e vederlo ogni giorno. Di solito comunque, il giocatore bravo, anche se giovane, dopo un po’ di adattamento si inizia a metterlo dentro. Lui deve meritarsi il posto, ma mi pare che abbia avuto un po’ di spazio e se dimostra capacità penso che diventerà piano piano il titolare. Burdisso dà garanzie, se Beltran è quello che descrivono tutti lo vedremo tutti titolare. Nzola invece è un uomo di Italiano, c’è da vedere la sua forma fisica”.

La gara con l’Atalanta ci può far capire il vero livello della Fiorentina?

“Assolutamente sì. Affrontarla dopo una sconfitta è una cartina di tornasole per valutare la squadra dopo una sconfitta come quella di San Siro. Davanti ci sarà una squadra che simile ai viola, due compagini che possono dar noia alle prime. È una sfida affascinante, dove si misura la forza della Fiorentina”.

Come giudica la cessione di Amrabat allo United?

“Quando si parla di un prestito di 10 milioni vuol dire che si ha in testa un riscatto, perché non si sprecano tanti soldi per un prestito e basta. Il giocatore lo conoscevano già, è stato importante che sia andato via. Perché ormai si era incrinato qualcosa con la Fiorentina. Maxime Lopez deve essere intelligente, perché con lui la Viola acquista agilità mentale. Con Arthur si può creare una situazione interessante”.