GAMBERINI A RFV, Occhio al Verona, crede alla salvezza

L'ex difensore tra le altre di Chievo, Verona e Fiorentina, Alessandro Gamberini, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

Quanto è importante il rientro di Milenkovic?

"Questa è una notizia positiva per la Fiorentina. Magari quest'anno non sta vivendo la sua miglior stagione, ma il giudizio di un giocatore va fatto in ottica generale. Di per sé non si discute, in Serie A è un centrale di grande livello".

La stagione si può salvare?

"La Coppa Italia è una possibilità per andare in Europa, può indirizzare diversamente la stagione. Inoltre può dare l'opportunità di portare a Firenze un trofeo. Il giudizio della stagione è sempre legato ai risultati, quindi si parla alla fine. Il campionato della Fiorentina non è esaltante, ma è in linea con il valore della squadra. Possono migliorare la classifica, ma era difficile aspirare a qualcosa di più".

Il Verona fa paura?

"E' in salute. Sta facendo punti e ha continuità: è una squadra viva. Sono convinti di fare questa impresa, è una delle poche che fa punti là dietro. Per la Fiorentina sarà difficile".

Mai stato vicino a tornare a Firenze?

"Concretamente no, ma tornare sarebbe bello. Sono legato a tutto, alla maglia e alla piazza di Firenze. E' stata la parte più bella della mia carriera e in un'altra veste tornerei".

Terzic merita di essere più spesso titolare?

"Secondo me sì, ma le scelte sono fatte da Italiano e il suo staff. Terzic è un giocatore di grande affidabilità e quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo".

Su Igor: "Lo scorso anno è stato una sorpresa, quest'anno è stato diverso anche a causa dell'andamento della squadra. Ritengo sia un giocatore importante, le cui caratteristiche si sposano con il progetto Viola. Ha forza, tecnica e qualità e per un certo tipo di calcio deve essere centrale nel progetto".