GALBIATI A RFV, Gudmundsson? Non ci credeva nessuno

Roberto Galbiati e Eugenio Fascetti a Radio FirenzeViola

Intervenuto su Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così delle recenti scelte societarie, ripartendo dall'operazione Gudmundsson sfumata a gennaio: "La società a gennaio ha fatto le sue scelte, adesso il campo sta rispondendo. Nell'affare Gudmundsson credevo poco, penso che la Fiorentina ci abbia provato tanto per provarci. Sapevano già che il Genoa non avrebbe lasciato partire il calciatore a quelle condizioni, penso sia stato un tentativo per far capire ai tifosi che c'avevano comunque provato. Arrivare al penultimo giorno di mercato per prendere un calciatore del genere al Genoa mi sembra strano, per me non ci credevano nemmeno loro".

E sui motivi del calo di rendimento dei viola, Galbiati ha detto: "In questo momento ci sono tanti giocatori lontani dal loro stato ideale di forma, penso a Gonzalez e Bonaventura, ma anche alla difesa in generale che in questo momento sta facendo errori madornali".

