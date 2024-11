GALANTE A RFV: "A Palladino dissi che sarebbe stato il nuovo Guardiola"

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Durante "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola, è intervenuto l'ex difensore Fabio Galante: "Ai miei tempi marcavo Batistuta, Edmundo e Rui Costa, ma sicuramente Kean sarebbe stato un osso duro. Sta dimostrando di essere forte e completo, sarebbe difficile da marcare per chiunque".

In vista di domenica, chi preferisce fra Kean e Thuram?

"Il centravanti dell'Inter, ma per il fatto che è un profilo che si conferma da un anno e mezzo. Kean invece è esploso solo ultimamente, poi ha senz'altro grandissima prospettiva. Sta a lui migliorarsi ancora: credo sia sulla strada buona".

La Fiorentina fa un calcio semplice ma efficace.

"Le partite sono sempre tutte difficili, quindi portare a casa una sfida in cui non giochi benissimo è importante. Dà la misura di una squadra solida, che sa quello che vuole. Complimenti a Palladino: l'ho "cresciuto" a Livorno. Parliamo di un ragazzo molto intelligente. Quando ha iniziato ad allenare gli ho detto che era bravo e che in futuro gli avrei fatto da direttore sportivo e che saremmo arrivati in Champions assieme. Gli ho detto che sarà il nuovo Guardiola".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE