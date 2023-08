FOTO-VIDEO FV, Beltran alle visite mediche a Firenze

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Mirko Giogli

Visite mediche per Lucas Beltran che dopo tutto l'iter sanitario e le firme diventerà ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il giocatore, sbarcato a Fiumicino poco prima delle 15, ha pronunciato le sue prime parole da "viola" per poi mettersi in viaggio verso Firenze dove appunto è stato portato subito all'Istituto Fanfani dove ad aspettarlo c'era il medico sociale Giovanni Serni e qualche tifoso. Presente ad attendere l'ex River Plate anche alcuni tifosi viola.

Dopo le visite l'attaccante argentino è atteso allo stadio dove la Fiorentina, alle 20, giocherà l'amichevole con l'Ofi Creta. Ecco di seguito le immagini di Firenzeviola.it: