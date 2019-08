FOTO FV, Viola partiti regolarmente per Genova

Il vento sembrava poter interferire sul viaggio della Fiorentina verso Genova. Il volo era fissato alle 16.30 dall'aeroporto di Peretola, dove in giornata c'erano state alcune limitazioni proprio a causa del vento. Invece per la squadra viola la partenza è avvenuta regolarmente, con il charter prenotato dalla società viola che per la prima trasferta di campionato si affida all'aereo. Domani la raggiungerà anche la dirigenza viola con in testa il presidente Commisso.