FOTO FV, Partita tra ex glorie organizzata dal presidente del Pafos

Alla vigilia di Fiorentina-Pafos il presidente della squadra cipriota Sergey Lomakin, dal patrimonio stimato di circa 2 miliardi di dollari, ha ideato un evento particolare. Il patron degli avversari viola, grande estimatore del calcio italiano, ha voluto organizzare una partita tra ex calciatori della nostra Serie A che si sono radunati nel cuore di Firenze per sfidarsi in amichevole. Tra i presenti: Andrea Pirlo, Nicola Ventola, Alessandro Matri e Andrea Ranocchia. Oltre all'ex arbitro Andrea De Marco. Queste le foto esclusive realizzate da FirenzeViola.it: