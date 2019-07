FOTO FV, Moena: attesa per i viola. Prenotazioni...

Cresce l’attesa qui Moena per l’arrivo della Fiorentina, in programma nella giornata di domani. Il paese trentino si appresta ad accogliere la squadra di Vincenzo Montella che inizierà domani il suo ritiro di preparazione in quel della Val di Fassa. Sono attesi molti tifosi viola che hanno prenotato con grande anticipo il soggiorno a Moena. La cittadina in queste ultime ore vive ore di fermento. Si stanno ultimando le ultime sistemazioni all’interno del Viola Village di Moena, con gli alberghi che sono pronti ad ospitare i tanti tifosi che sono giunti e giungeranno qui in Trentino.

Anche se molti di loro, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it hanno deciso di anticipare la loro presenza nella prima settimana di ritiro invece che nella seconda. Ciò è dovuto dal fatto che la squadra nella seconda settimana verrà dimezzata considerando che una parte di loro partirà alla volta degli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Tutto ciò ha portato molti tifosi a spostare la propria settimana di soggiorno. Quando si è verificato il passaggio di società il paese ha avuto il timore che potesse saltare tutto il ritiro. Cosa che sarebbe stata dannosa a livello economico. In realtà l’ATP e il Comune di Moena sono stati subito avvertiti dalla stessa Fiorentina che il club gigliato non avrebbe comunque saltato il ritiro già programmato nelle Dolomiti. Di conseguenza non è stato registrato nessun calo delle prenotazioni (ma soltanto spostamenti) anche se il timore degli alberghi esercenti era molto alto. Proprio perchè la presenza della squadra di Montella porta ottimi indotti a livello economico. Moena si prepara, e domani si comincia...