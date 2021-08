FOTO FV, Commisso è atterrato a Roma: ora...

Rocco Commisso è arrivato in Italia. Come si evince dalla foto esclusiva di FirenzeViola.it, il patron viola è atterrato a Roma (Fiumicino) questa mattina presto direttamente da New York. Ad attenderlo all'esterno dell'aeroporto romano, un Van della società. Da capire se adesso il numero uno viola prenderà a breve un altro volo per la Calabria (probabilmente in direzione Lamezia Terme) per poi raggiungere la sua terra natia, Marina di Gioiosa Jonica, oppure se invece farà prima un breve pit-stop a Firenze (dove peraltro dovrebbe cambiare hotel, trasferendosi in zona Bagno a Ripoli e non più in zona Ognissanti). Intanto, per il momento, ecco la foto esclusiva di FV con Commisso di nuovo in Italia: