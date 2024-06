FOSCHI A RFV, Palladino mi ricorda il primo Guidolin

FirenzeViola.it

A Firenze inizia l'era-Palladino. Dell'ex tecnico del Monza e delle prospettive per l'ambiente viola Rino Foschi, storico direttore sportivo che è intervenuto così a Radio FirenzeViola: "Firenze è una piazza importante e competente. Quando si dice 'piazza esigente' penso a Firenze: la Fiorentina vuole allenatori propositivi, vuole spettacolo. E Palladino ha tutte le caratteristiche per accontentarla. Il primo passo è confrontarsi con la società e penso sia già stato fatto. La Fiorentina vorrà migliorare nonostante non sarà facile. Italiano ha fatto molto bene, purtroppo ci si ricorderà della finale di Atene. L'importante per la Fiorentina è stare al vertice e giocare un buon calcio e direi che Italiano ci è riuscito. Con la permanenza di Italiano credo che qualcuno sarebbe stato in bilico e di troppo. Con l'arrivo di Palladino cambiano le carte in tavola, anche perché le idee dell'allenatore cambiano. Sono convinto che era finito il ciclo di Italiano e una scelta migliore non ci poteva essere".

Neanche Sarri?

"Un tecnico più esperto come Sarri avrebbe messo dei paletti e delle ambizioni che non si rispecchiano con le esigenze della società ed è logico, Sarri sarebbe stato più intransigente. Io poi mi ripeto, stravedo per Palladino, anzi: ho proprio una sensazione buona sul suo passaggio a Firenze. Ho le stesse sensazioni che avevo quando ho portato Guidolin a Firenze, anzi vi dico che per certi aspetti Palladino mi ricorda proprio Guidolin".

La priorità del mercato rimane il centravanti. In queste ore si sono fatti i nomi di Pinamonti, Arnautovic, Krstovic.

"Sono tre giocatori bravissimi. Krstovic ha fatto bene a Lecce, non so se farebbe bene anche a Firenze e soprattutto andare a trattare col Lecce non è facile. Poi c'è Arnautovic che è forte ma è un po' in là con gli anni. Anche Pinamonti mi piace. La Fiorentina avrebbe bisogno di due di questi attaccanti, non solo di uno di loro".



