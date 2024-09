FIORENTINA-MONZA 2-2, Rivivi il LIVE della sfida

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

20.35 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.33 - Dopo un controllo veloce al VAR per un presunto tocco di mano in area del Monza, l'arbitro fischia la fine: Fiorentina-Monza termina 2-2 grazie ad una rete arrivata all'ultimo da parte del neo acquisto Gosens. Dopo l'avvio shock dei viola un punto portato a casa di nervi, però ora i punti in classifica sono solo 3 dopo altrettante partite.

90' +9' - FINISCE QUI: FIORENTINA-MONZA FINISCE 2-2.

90' +7' - Giallo per Gagliardini che trattiene Ikoné.

90' +6' - All'ultimo respiro, la Fiorentina la riacciuffa! Gosens stacca sul primo palo e la piazza dalla parte opposta. Stavolta Turati non può nulla, è 2-2 al Franchi!

90' +6' - GOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! LA PAREGGIA GOSENS DI TESTA SU CORNER!

90' +5' - Giallo per proteste a Dodo.

90' +4' - Nulla da fare per la Fiorentina nonostante il forcing finale.

90' +2' - Caldirola mura su Kean! Buona ripartenza, stavolta il tiro dell'attaccante viene fermato dal difensore avversario.

90' - Assegnati 8 minuti di recupero.

90' - Turati salva sulla linea! Che sfortuna Moise Kean che di testa da due passi calcia dopo una respinta del portiere avversario su tiro di Ikoné: doppio intervento di Turati che salva i suoi.

87' - Ancora Quarta prova ad inserirsi ma al momento di entrare in area incespica e cade.

86' - Quarta colpisce in area sul corner ma spara fuori di testa.

85' - Chiusura di Mari su un cross basso di Ikoné. Proseguono i tentativi di perdere tempo del Monza.

85' - Adli batte malissimo un corner e spreca una buona occasione per la Fiorentina.

81' - Il giallo se lo prende anche Nesta in panchina.

80' - Giallo per Petagna che commette due falli consecutivi.

79' - Ultimo cambio anche per la Fiorentina: dentro Quarta, fuori Comuzzo.

78' - Doppio cambio per il Monza: escono Carboni e Pereira, dentro Caldirola e D'Ambrosio.

76' - Ikonè! Trova un varco rientrando dalla destra, poi conclude con il piatto una volta in area: palla debole però, bloccata a terra da Turati.

75' - Giallo per Izzo che entra in ritardo su Kouame a centrocampo.

74' - Si riparte al Franchi, ma tutte queste pause favoriscono e non poco il Monza.

71' - Altro cooling break al Franchi.

70' - Cambia anche il Monza: entra Vignato al posto di Maldini.

69' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Ikoné e Adli, fuori Colpani e Cataldi.

67' - Fallo ingenuo di Bove a centrocampo, mentre Colpani non sembra avere più fiato.

65' - Cataldi liscia con il sinistro da posizione defilata in area, palla sul fondo. Alla Fiorentina mancano le idee ma almeno di forza sta provando a mettere in difficoltà il Monza.

63' - Doppio cambio anche per il Monza: fuori Caprari e Djuric, dentro Gagliardini e Petagna.

59' - Caprari a terra dopo un calcetto subito. Il Monza inizia con le perdite di tempo.

58' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Bove e Kouame, fuori Mandragora e Beltran.

56' - Cataldi! Bel tiro con il mancino che sbatte su Izzo, altrimenti sarebbe stata diretta all'angolino. Poi ci prova Beltran ma spara in curva.

52' - La Fiorentina continua a spingere ma non trova particolari spazi. Difesa del Monza molto attenta in questo inizio di secondo tempo.

47' - Kean stavolta sbaglia! Dodo entra in area sulla destra e mette in mezzo un cross che l'attaccante però non riesce a girare in porta. Palla fuori.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI. Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul 2-1 per il Monza: alle reti di Djuric e Maldini ha risposto Kean. Fiorentina in svantaggio all'intervallo.

45' +2' - Gol confermato. Si riparte sul punteggio di 1-2.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - VAR che sta valutando la posizione.

45' - Zampata di Moise Kean su una sponda aerea di Ranieri: l'attaccante viola mette il piede sul passaggio e batte Turati accorciando le distanze.

45' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! LA RIAPRE MOISE KEAN!!

44' - Beltran! Stavolta la Viola va vicina al gol con un cross di Cataldi che trova Beltran a centro area: incornata deviata che finisce fuori di pochissimo.

44' - Mamma mia che Fiorentina... Un primo tempo terribile dei giocatori di Palladino che paiono allo sbando: Cataldi decide direttamente si sparare in avanti un pallone direttamente a Turati.

41' - Terracciano salva su Maldini! Terza azione offensiva del Monza, stavolta il tiro di Maldini però viene deviato da Terracciano che con un mezzo miracolo manda il pallone sul palo e in due tempi salva la Fiorentina.

39' - Prima vera occasione per la Fiorentina con Kean che colpisce di testa in area: palla respinta dalla difesa prima che intervenga Turati.

38' - Altro cross, stavolta di Comuzzo dalla destra. Ma anche stavolta non ci arriva nessuno.

36' - La Fiorentina è in bambola e non riesce a costruire niente. Biraghi prova un cross dalla sinistra direttamente tra le braccia di Turati. Un primo tempo horror per i viola.

32' - Secondo tiro in porta, secondo gol per il Monza: Kyriakopoulos fa fuori Comuzzo e Dodo, serve Maldini che da 25 metri carica il destro e centra l'angolino. Terracciano si tuffa ma non ci arriva: è 2-0 per il Monza al Franchi.

32' - ALTRO GOL DEL MONZA: MALDINI PESCA IL JOLLY.

31' - Ci prova Cataldi con un cross deviato dalla sinistra che termina a Turati.

30' - Continuano a cantare i tifosi della Fiorentina ma in campo la squadra non rispetta le attese: in 30 minuti non è ancora riuscita a creare un'occasione da gol.

28' - Si riparte dopo qualche sorso d'acqua e le indicazioni dei due tecnici.

26' - Cooling break al Franchi.

23' - Giallo anche per Mandragora che sbaglia un intervento a centrocampo.

20' - Giallo per Pessina che strattona Mandragora.

18' - Il Monza la sblocca alla prima sortita offensiva: cross basso di Pereira, Djuric anticipa Biraghi sul prrimo palo e calcia basso, battendo Terracciano che non riesce a salvare di piede. Ospiti in vantaggio dopo 18 minuti.

18' - GOL DEL MONZA. DJURIC PORTA IN VANTAGGIO GLI OSPITI.

17' - Nulla da fare, il copione è sempre lo stesso. La Fiorentina riesce ad arrivare fino alla trequarti ma poi è sempre costretta a tornare indietro. Latitano, fin qui, le occasioni.

12' - Fiorentina che gestisce tanto palla ma non riesce a trovare spazi con la difesa del Monza schierata. Buon lavoro di Kean di sponda in questo primo quarto d'ora di gioco.

7' - Biraghi rischia con un retropassaggio di petto che arriva a Terracciano con un brivido perché Maldini aveva provato ad anticipare il portiere.

4' - Sugli sviluppi del corner ci prova dalla distanza Cataldi servito all'indietro: tiro basso e murato.

3' - Prima occasione per la Fiorentina con un cross veloce di Gosens che per pochissimo non trova Beltran tutto solo a centro area.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa viola. Ospiti in bianco.

18.30 - Prima dell'inizio della sfida, un minuto di silenzio per la scomparsa di Sven-Goran Eriksson, in curva compare uno striscione: "Ciao, mister"

È tutto pronto all'Artemio Franchi per la terza giornata di Serie A che mette di fronte Fiorentina e Monza. Alle 18:30 verrà dato il fischio d'inizio ad una partita molto importante per le due compagini: da una parte i viola di Palladino reduci dalle fatiche di Conference League, dall'altra la squadra di Nesta che dopo un avvio di stagione problematico vuole rilanciarsi. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Colpani; Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: De Gea, Martinelli, Pongracic, Kayode, Parisi, Bove, Richardson, Quarta, Kouadio, Adli, Sottil, Kouame, Ikoné.

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Gagliardini, Valoti, Sensi, Bianco, Vignato, Forson, Maric, Petagna.